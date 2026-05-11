Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Гендиректор «Динамо» прокомментировал решение продлить контракт с Бувачем

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение продлить контракт со спортивным директором клуба Желько Бувачем.

«Это решение принималось советом директоров. У нас с ним отличные профессиональные отношения. Он участвует во всех спортивных решениях. Это очень важный человек в спортивном блоке «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 11 мая, состоялась игра 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром», она завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

После этого матча московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

