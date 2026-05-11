Тренер «Динамо» Жирков рассказал, как настраивали игроков на матч с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, как настраивали игроков на матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (2:1).

«Говорили перед матчем игрокам, что потерпели обидное поражение от «Краснодара» в Кубке. Мы должны были переломить это и победить. Посыл был такой, что можем играть достойно со всеми лидерами чемпионата», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.