Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2) в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело говорить после такого матча, хорошо провели первый тайм. Во втором тайме допустили одну ошибку, потом были моменты, должны были реализовать, но пропустили быструю атаку, когда надо было забивать. Претензий ни к кому нет, а фанатам — спасибо. Проиграли мы не из-за судейства сегодня», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.