Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

«Хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось. Возможно, обменял сегодняшний гол на гол с пенальти.

Игра складывалась хорошо. Не скажу, что прямо что-то не получалось. В первой тайме аккуратно начали. Второй тайм, думаю, был за нами. После первого мы дальше дожимали их. Было видно, что «Краснодар» уставший. Получилось на последней минуте забить. Рады за Ваньку! В день рождения забил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.