Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»

Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось. Возможно, обменял сегодняшний гол на гол с пенальти.

Игра складывалась хорошо. Не скажу, что прямо что-то не получалось. В первой тайме аккуратно начали. Второй тайм, думаю, был за нами. После первого мы дальше дожимали их. Было видно, что «Краснодар» уставший. Получилось на последней минуте забить. Рады за Ваньку! В день рождения забил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Жирков рассказал, как настраивали игроков на матч с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android