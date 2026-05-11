Главный тренер «Краснодара» Мусаев: нельзя играть так, как при пропущенных голах

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» и критически оценил действия команды в эпизодах с пропущенными голами. Победу в игре одержала московская команда со счётом 2:1.
«Надо понимать, что непозволительно так действовать, как мы сыграли при пропущенных голах. Так играть нельзя, когда играешь чемпионский матч. Посмотрим игру, осталось два матча. Есть небольшие шансы на чемпионство, ну и финал Кубка», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этого матча московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.
- 11 мая 2026
