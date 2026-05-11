«Всего один шаг!» «Зенит» анонсировал матч с «Ростовом», который может стать чемпионским

«Зенит» в официальном телеграм-канале анонсировал матч 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», после которого сине-бело-голубые могут стать чемпионами России.

«Всего один шаг!» — сказано в публикации петербуржцев.

В 29-м туре «Зенит» со счётом 2:1 переиграл «Сочи», а «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2). На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 65 очками, «быки» с 63 очками располагаются на второй строчке. В заключительном туре команда Мурада Мусаева встретится дома с «Оренбургом». Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 17 мая, в каждом из них стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Зенит» является 10-кратным чемпионом России, один раз команда также становилась чемпионом СССР.