Мурад Мусаев высказался о короткой обойме «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о короткой обойме своей команды после матча 29-го Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2).

«Не хочется выносить сор из избы по поводу количественной силы состава. Надеюсь, в следующем сезоне сделаем шаги по усилению команды. Людей хватало. Всю весну шли первыми, а тут один раз оступились — и сразу не хватает? Так не бывает», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.