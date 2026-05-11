Форвард «Динамо» Тюкавин: обменяли бы победу над «Краснодаром» в РПЛ на победу в Кубке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (2:1). Ранее «быки» обыграли «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0; 6:5).

«Понятно, если спросить всю команду, конечно, все бы обменяли эту победу на победу в Кубке. Двигались за своей мечтой, а «Краснодар» нам не дал этого сделать. Домашняя победа при полном стадионе. Спасибо болельщикам, что приходят и верят в нас», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.