Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Тюкавин: обменяли бы победу над «Краснодаром» в РПЛ на победу в Кубке

Форвард «Динамо» Тюкавин: обменяли бы победу над «Краснодаром» в РПЛ на победу в Кубке
Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (2:1). Ранее «быки» обыграли «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0; 6:5).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Понятно, если спросить всю команду, конечно, все бы обменяли эту победу на победу в Кубке. Двигались за своей мечтой, а «Краснодар» нам не дал этого сделать. Домашняя победа при полном стадионе. Спасибо болельщикам, что приходят и верят в нас», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Материалы по теме
Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android