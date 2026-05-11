Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Созин: «Краснодару» надо было пожертвовать Кубком России. В итоге упустили РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором московское «Динамо» победило «Краснодар» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Два сдвоенных матча с «Динамо» сыграли с «Краснодаром» злую шутку. Им надо было чем-то пожертвовать — в итоге упустили РПЛ. «Краснодар» погнался за двумя зайцами — думаю, второго тоже не догонят.

Последний месяц «Краснодара» — это был бег марафонца, который бежал из последних сил. И не добежал — не хватило сил. Да, забей Боселли — мы бы об этом сейчас не говорили. И его ведь брали как раз под усиление обоймы, хотя я сразу сказал: это футболист не для этой команды. Счёт 2:1, выход в финал Кубка России теперь — пиррова победа. Думаю, там теперь тоже проиграют.

У «Краснодара» нет того запаса прочности, чтобы за месяц сыграть четыре важнейших матча сезона, бороться за два трофея. Скамейка должна быть больше — сейчас клуб к этому не готов.

Если боссы «Краснодара» такие максималисты — должен быть другой бюджет, другое количество основной обоймы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

