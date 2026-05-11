Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Сергеев прокомментировал свой гол в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев прокомментировал свой победный гол в матче с «Краснодаром», забитый в день рождения. Игра 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоялась сегодня, 11 мая, и завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Я не видел поздравление «Зенита» с днём рождения. Может быть, это связано с тем, что я там играл три года? Спасибо большое!

— Возможно, сегодня ты сделал свой бывший клуб чемпионом.
— Не знаю, впереди ещё тур, посмотрим, как сложится. А «Динамо» решает свои задачи. Сейчас освобожусь, буду смотреть, кто поздравил. Самое главное, что родные и близкие поздравили. А гол — это лучший подарок, который я мог сделать сам себе. У меня была непростая серия без голов, хорошо, что в свой день рождения забил победный. Поздравляю «Динамо» и всех болельщиков с победой в последнем домашнем матче сезона, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

