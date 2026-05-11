Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Капитан «Краснодара» Сперцян высказался о поражении в игре с «Динамо»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении своей команды в игре 29-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Удача была не на нашей стороне. В футболе такое бывает. Надо просто реализовывать свои моменты. Я сравнялся по голевым, не побил ещё рекорд. Это важный момент — помогать команде. Здорово, что мы за счёт этого смогли забить. Расстроен, что мы не выиграли», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

