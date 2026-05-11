Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Надежда есть». Капитан «Краснодара» Сперцян — о шансах на чемпионство в РПЛ

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) высказался о шансах своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Конечно, надежда есть. Будем делать всё возможное. Осталось победить «Оренбург» и готовиться к Суперфиналу Кубка.

— Согласились бы на размен матча в Кубке и РПЛ?
— Никогда нельзя ничего менять, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

