«Надежда есть». Капитан «Краснодара» Сперцян — о шансах на чемпионство в РПЛ
Поделиться
Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) высказался о шансах своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
— Конечно, надежда есть. Будем делать всё возможное. Осталось победить «Оренбург» и готовиться к Суперфиналу Кубка.
— Согласились бы на размен матча в Кубке и РПЛ?
— Никогда нельзя ничего менять, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
23:45
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:06
-
22:06
-
22:03
-
22:03