«Надежда есть». Капитан «Краснодара» Сперцян — о шансах на чемпионство в РПЛ

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2) высказался о шансах своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

— Конечно, надежда есть. Будем делать всё возможное. Осталось победить «Оренбург» и готовиться к Суперфиналу Кубка.

— Согласились бы на размен матча в Кубке и РПЛ?

— Никогда нельзя ничего менять, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.