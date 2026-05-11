Стала известна официальная причина удаления Ролана Гусева в матче «Динамо» — «Краснодар»

Официальный сайт Мир Российской Премьер-Лиги опубликовал протокол матча 29-го тура между московским «Динамо» и «Краснодаром», в котором указал официальную причину удаления главного тренера бело-голубых Ролана Гусева. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Ролан Гусев получил первую жёлтую карточку на 79-й минуте за несогласие с решением арбитра, выраженное словом и жестом, а на 90-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев показал специалисту второе предупреждение с той же формулировкой.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.