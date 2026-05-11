Андрей Лунёв: согласился бы поменять результат матча с «Краснодаром» в Кубке и сегодня

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о приоритетах команды в текущем сезоне. Сегодня, 11 мая, состоялся матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (2:1). Ранее «быки» обыграли «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0; 6:5).

— Если бы можно было поменять результат кубковой встречи и этого матча, согласился бы?

— Конечно.

— Сегодня было менее важно выиграть?

— В турнирной таблице нам это никак не повлияло. Нам было важно выиграть трофей. Думаю, все болельщики были бы согласны, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этого матча московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.