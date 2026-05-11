Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Лунёв: было дело чести и принципа, чтобы обыграть «Краснодар» дома

Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Кто-то успел тебя поздравить из предыдущей команды?
— Да пока не смотрел, честно говоря. Нам было принципиально обыграть «Краснодар». Потому что у нас свои долги перед ними. Три дня назад они нас лишили мечты. Мечты многих наших болельщиков. И до этого они стали чемпионами в нашей игре, и наоборот, не дали стать чемпионами. Было дело чести, дело принципа, чтобы дома их обыграть. Не забивали им достаточно много. Дело чести, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

