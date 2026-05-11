Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил свои сейвы в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв объяснил свои сейвы в матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Краснодар» (2:1). Голкипер выручил свою команду на 80-й и 85-й минутах после ударов футболистов «Краснодара» Кевина Ленини и Хуана Боселли.

— Твои спасения во втором тайме — это везение или мастерство?

— Когда в упор пробили в меня, конечно, просто так получилось. Игрок пробил — мне некуда было деваться. В меня попал. Касательно второй ситуации, были ожидания действий игрока соперника — что он будет делать. И стараться противодействовать это сделать — максимально затруднить ему реализацию момента. Получилось так, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.