Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил свои сейвы в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв объяснил свои сейвы в матче 29-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Краснодар» (2:1). Голкипер выручил свою команду на 80-й и 85-й минутах после ударов футболистов «Краснодара» Кевина Ленини и Хуана Боселли.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Твои спасения во втором тайме — это везение или мастерство?
— Когда в упор пробили в меня, конечно, просто так получилось. Игрок пробил — мне некуда было деваться. В меня попал. Касательно второй ситуации, были ожидания действий игрока соперника — что он будет делать. И стараться противодействовать это сделать — максимально затруднить ему реализацию момента. Получилось так, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

