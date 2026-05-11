На стадионе «Динамо» сработала система эвакуации после матча с «Краснодаром»

На стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» сработала система эвакуации после матча московского «Динамо» с «Краснодаром» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В этой встрече «быки» уступили со счётом 1:2.

Через 50 минут после окончания игры на арене сработала система оповещения об эвакуации, которая через громкоговорители сообщила о чрезвычайной ситуации и просьбе немедленно покинуть здание. После этого на арене были замечены кинологи с собаками.

После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.