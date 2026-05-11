На стадионе «Динамо» сработала система эвакуации после матча с «Краснодаром»
На стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» сработала система эвакуации после матча московского «Динамо» с «Краснодаром» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В этой встрече «быки» уступили со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
Через 50 минут после окончания игры на арене сработала система оповещения об эвакуации, которая через громкоговорители сообщила о чрезвычайной ситуации и просьбе немедленно покинуть здание. После этого на арене были замечены кинологи с собаками.
После 29 матчей в чемпионате России московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.
