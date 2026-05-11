Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2025/2026
Суперкомпьютер Opta Sports обновил прогноз на чемпионство по итогам текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам 29 туров шансы «Зенита» на титул составляют 84,3%, у «Краснодара» этот показатель равен 15,7%.
В 29-м туре РПЛ «Зенит» переиграл «Сочи» (2:1), а «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2). В заключительном туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Ростовом», а чёрно-зелёные примут «Оренбург». Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 17 мая, в каждом из них стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 65 очками, краснодарцы с 63 очками располагаются на второй строчке.
