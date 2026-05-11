Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 11 мая, завершился 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании:

8 мая, пятница:

«Леванте» — «Осасуна» — 3:2.

9 мая, суббота:

«Эльче» — «Алавес» — 1:1;

«Севилья» — «Эспаньол» — 2:1;

«Атлетико» Мадрид — «Сельта» — 0:1;

«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:2.

10 мая, воскресенье:

«Мальорка» — «Вильярреал» — 1:1;

«Атлетик» Бильбао — «Валенсия» — 0:1;

«Овьедо» — «Хетафе» — 0:0;

«Барселона» — «Реал» Мадрид — 2:0.

11 мая, понедельник:

«Райо Вальекано» — «Жирона» — 1:1.

После 35 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (63).