Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 11 мая, завершился 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании:

8 мая, пятница:

«Леванте» — «Осасуна» — 3:2.

9 мая, суббота:

«Эльче» — «Алавес» — 1:1;
«Севилья» — «Эспаньол» — 2:1;
«Атлетико» Мадрид — «Сельта» — 0:1;
«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:2.

10 мая, воскресенье:

«Мальорка» — «Вильярреал» — 1:1;
«Атлетик» Бильбао — «Валенсия» — 0:1;
«Овьедо» — «Хетафе» — 0:0;
«Барселона» — «Реал» Мадрид — 2:0.

11 мая, понедельник:

«Райо Вальекано» — «Жирона» — 1:1.

После 35 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (63).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android