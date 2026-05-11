Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 11 мая, завершился 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании:
8 мая, пятница:
«Леванте» — «Осасуна» — 3:2.
9 мая, суббота:
«Эльче» — «Алавес» — 1:1;
«Севилья» — «Эспаньол» — 2:1;
«Атлетико» Мадрид — «Сельта» — 0:1;
«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:2.
10 мая, воскресенье:
«Мальорка» — «Вильярреал» — 1:1;
«Атлетик» Бильбао — «Валенсия» — 0:1;
«Овьедо» — «Хетафе» — 0:0;
«Барселона» — «Реал» Мадрид — 2:0.
11 мая, понедельник:
«Райо Вальекано» — «Жирона» — 1:1.
После 35 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. В топ-4 также входят «Вильярреал» (69 очков) и мадридский «Атлетико» (63).