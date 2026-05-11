«Динамо» выиграло шесть домашних матчей из 15 в нынешнем сезоне РПЛ

Московское «Динамо» со счётом 2:1 переиграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это шестая победа динамовцев в домашних встречах текущего розыгрыша чемпионата России.

В домашних матчах нынешнего сезона РПЛ бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0), махачкалинское «Динамо» (3:0), «Крылья Советов» (4:0), «Сочи» (2:0) и краснодарцев.

На данный момент команда Ролана Гусева с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В заключительном туре текущего розыгрыша Премьер-Лиги динамовцы 17 мая на выезде встретятся с «Балтикой».