«Динамо» выиграло шесть домашних матчей из 15 в нынешнем сезоне РПЛ
Московское «Динамо» со счётом 2:1 переиграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это шестая победа динамовцев в домашних встречах текущего розыгрыша чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
В домашних матчах нынешнего сезона РПЛ бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0), махачкалинское «Динамо» (3:0), «Крылья Советов» (4:0), «Сочи» (2:0) и краснодарцев.
На данный момент команда Ролана Гусева с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В заключительном туре текущего розыгрыша Премьер-Лиги динамовцы 17 мая на выезде встретятся с «Балтикой».
