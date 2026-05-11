Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» выиграло шесть домашних матчей из 15 в нынешнем сезоне РПЛ

«Динамо» выиграло шесть домашних матчей из 15 в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии

Московское «Динамо» со счётом 2:1 переиграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это шестая победа динамовцев в домашних встречах текущего розыгрыша чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

В домашних матчах нынешнего сезона РПЛ бело-голубые обыграли «Ростов» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0), махачкалинское «Динамо» (3:0), «Крылья Советов» (4:0), «Сочи» (2:0) и краснодарцев.

На данный момент команда Ролана Гусева с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В заключительном туре текущего розыгрыша Премьер-Лиги динамовцы 17 мая на выезде встретятся с «Балтикой».

Материалы по теме
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Видео
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android