Тренер «Спартака» Карседо ответил на вопрос, какой итог сезона посчитает удачным
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, какой итог сезона посчитает удачным для команды.

«Когда мой штаб пришёл в клуб зимой, нашей задачей было улучшить турнирное положение. Мы этого добились. Кроме того, важно, что команда выкладывается, верит в наши идеи и благодарит болельщиков хорошей игрой за потрясающую атмосферу на трибунах. В оставшихся двух матчах мы хотим порадовать их ещё больше. «Спартак» — большой клуб, работа здесь — это большой вызов. А успех определяется только итоговым результатом», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Также красно-белым предстоит встретится в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

