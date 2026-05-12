«Тоттенхэм Хотспур» не смог удержать победу в матче 36-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Завершён матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Матис Тель открыл счёт в этой игре на 50-й минуте и вывел лондонцев вперёд. Доминик Калверт-Льюин на 74-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 38 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 44 очками располагается на 14-й строчке.