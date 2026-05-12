Тоттенхэм Хотспур — Лидс Юнайтед, результат матча 11 мая 2026, счёт 1:1, АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» не смог удержать победу в матче 36-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед»
Завершён матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тель – 50'     1:1 Калверт-Льюин – 74'    

Матис Тель открыл счёт в этой игре на 50-й минуте и вывел лондонцев вперёд. Доминик Калверт-Льюин на 74-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 38 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 44 очками располагается на 14-й строчке.

