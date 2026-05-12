Солари изображал буддийскую мудрость, Безрукову разбили голову. Фото победы «Спартака»

11 мая в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Автором решающего гола стал полузащитник московской команды Пабло Солари. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а подопечные Франка Артиги в домашнем матче встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая, начало встреч — в 18:00 мск.