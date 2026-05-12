Миллуолл — Халл Сити, результат матча 11 мая 2026, счёт 0:2, плей-офф Чемпионшипа 2025/2026

«Халл Сити» победил «Миллуолл» и вышел в финал плей-офф за переход в АПЛ
Завершился ответный полуфинальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу между лондонским «Миллуоллом» и «Халл Сити». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «тигры». Встреча состоялась на стадионе «Ден» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
0 : 2
0:1 Беллуми – 64'     0:2 Джелхардт – 79'    

Мохамед Беллуми на 64-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Джозеф Джелхардт удвоил преимущество команды.

В финале плей-офф, который пройдёт 23 мая, «Халл Сити» сыграет с победителем противостояния «Мидлсбро» и «Саутгемптона». В первой игре команды голов не забили, их ответная встреча состоится 12 мая.

Катастрофа «Лестера» — от чемпионства до третьей лиги за 10 лет! Как клуб уничтожал себя
