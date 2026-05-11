Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо вошёл в топ-2 тренеров «Спартака» в ХХI веке, одержавших 10 побед за минимум игр

Карседо вошёл в топ-2 тренеров «Спартака» в ХХI веке, одержавших 10 побед за минимум игр
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо вошёл в топ-2 рейтинга специалистов, возглавлявших красно-белых в ХХI веке, по достижению отметки в 10 побед за минимальное количество матчей. Это случилось после встречи 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

Для достижения отметки в 10 побед Карседо потребовалось провести во главе команды 15 матчей. Также на счету специалиста четыре поражения и одна ничья. Быстрее подобной отметки в ХХI веке достигал только Массимо Каррера (10 побед в 14 матчах).

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Также красно-белым предстоит встретиться в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Карседо ответил на вопрос, какой итог сезона посчитает удачным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android