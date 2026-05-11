Карседо вошёл в топ-2 тренеров «Спартака» в ХХI веке, одержавших 10 побед за минимум игр

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо вошёл в топ-2 рейтинга специалистов, возглавлявших красно-белых в ХХI веке, по достижению отметки в 10 побед за минимальное количество матчей. Это случилось после встречи 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» (2:1).

Для достижения отметки в 10 побед Карседо потребовалось провести во главе команды 15 матчей. Также на счету специалиста четыре поражения и одна ничья. Быстрее подобной отметки в ХХI веке достигал только Массимо Каррера (10 побед в 14 матчах).

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Также красно-белым предстоит встретиться в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».