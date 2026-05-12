Луис Энрике не стал лучшим тренером сезона в Лиге 1 — награда у тренера «Ланса» Пьера Сажа

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не получил награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции. По версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP), лучшим тренером сезона признан возглавляющий «Ланс» 47-летний специалист Пьер Саж. В финальном голосовании Саж обошёл Луиса Энрике («ПСЖ»), Паулу Фонсеку («Лион»), Бруно Женезио («Лилль») и Оливье Панталони («Лорьян»).

Под руководством Сажа «Ланс» набрал 67 очков в 32 матчах и занимает второе место в Лиге 1. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», команда Луиса Энрике заработала 73 очка в 32 матчах. Перенесённый матч 29-го тура между «Лансом» и «ПСЖ» состоится 13 мая.