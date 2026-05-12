Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Динамо — Краснодар — 2:1, фото, фоторепортаж с матча РПЛ, 29-й тур, сезон 2025/26, 11 мая 2026

Лунёв спасал ворота от Боселли, Сергеев отмечал гол с футболкой наоборот. Фото с матча
«Динамо» — «Краснодар»
Комментарии

11 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ролана Гусева. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев (Нальчик).

Победный гол на 90+3-й минуте забил нападающий москвичей Иван Сергеев.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

