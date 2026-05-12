«Значит, давно в нём это сидело». Генич — о конфликте Медведева с болельщиками «Пари НН»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о конфликте голкипера «Пари НН» Никиты Медведева с болельщиками команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородский клуб уступил ЦСКА (1:2). Предположительно футболиста разозлили баннеры со словами поддержки в адрес бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

«За его воротами дама почтенного возраста держит баннер: «Наш тренер! Мы с тобой» с изображением Шпилевского. И он подошёл к рекламному щиту и начал выговаривать. Это просто были эмоции. Им понравился красивый, амбициозный тренер, выигравший там что-то в Казахстане и на Кипре. Понятно, почему он им понравился, потому что он такой улыбчивый, симпатичный, стильно одевающийся. Конечно, эмоции, которые проявил Никита, могут понять только те, кто проигрывал такие матчи. И те, кто сидят и строчат в интернете, говорят: «Так нехорошо, так некрасиво»… Ну, слушайте, ребят, это эмоции. Он повторил в микст-зоне всё то же самое, что сказал сразу после матча у рекламных щитов. Значит, давно в нём это сидело. Он увидел этот баннер и просто сорвался, просто планку снесло. Так бывает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».