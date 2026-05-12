Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Значит, давно в нём это сидело». Генич — о конфликте Медведева с болельщиками «Пари НН»

«Значит, давно в нём это сидело». Генич — о конфликте Медведева с болельщиками «Пари НН»
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о конфликте голкипера «Пари НН» Никиты Медведева с болельщиками команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородский клуб уступил ЦСКА (1:2). Предположительно футболиста разозлили баннеры со словами поддержки в адрес бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«За его воротами дама почтенного возраста держит баннер: «Наш тренер! Мы с тобой» с изображением Шпилевского. И он подошёл к рекламному щиту и начал выговаривать. Это просто были эмоции. Им понравился красивый, амбициозный тренер, выигравший там что-то в Казахстане и на Кипре. Понятно, почему он им понравился, потому что он такой улыбчивый, симпатичный, стильно одевающийся. Конечно, эмоции, которые проявил Никита, могут понять только те, кто проигрывал такие матчи. И те, кто сидят и строчат в интернете, говорят: «Так нехорошо, так некрасиво»… Ну, слушайте, ребят, это эмоции. Он повторил в микст-зоне всё то же самое, что сказал сразу после матча у рекламных щитов. Значит, давно в нём это сидело. Он увидел этот баннер и просто сорвался, просто планку снесло. Так бывает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Два года жопу рву, смотрю — и вижу плакаты». Медведев раскритиковал болельщиков «Пари НН»
Видео
Появилась запись конфликта голкипера Медведева с болельщиками «Пари НН» после игры с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android