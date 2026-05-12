«Краснодар» упустил первое место в РПЛ за тур до финиша

«Краснодар» упустил первое место в РПЛ за тур до финиша
«Краснодар» со счётом 1:2 уступил московскому «Динамо» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и упустил первое место в турнирной таблице чемпионата России за один тур до конца текущего розыгрыша.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

Конкурент краснодарцев за чемпионство — «Зенит», в 29-м туре он переиграл «Сочи» (2:1) и возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 65 очками. У чёрно-зелёных в активе 63 очка.

В заключительном туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Ростовом», а «быки» примут «Оренбург». Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 17 мая, в каждом из них стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
