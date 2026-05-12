«Краснодар» упустил первое место в РПЛ за тур до финиша

«Краснодар» со счётом 1:2 уступил московскому «Динамо» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и упустил первое место в турнирной таблице чемпионата России за один тур до конца текущего розыгрыша.

Конкурент краснодарцев за чемпионство — «Зенит», в 29-м туре он переиграл «Сочи» (2:1) и возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 65 очками. У чёрно-зелёных в активе 63 очка.

В заключительном туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Ростовом», а «быки» примут «Оренбург». Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся 17 мая, в каждом из них стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.