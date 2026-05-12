Летом «Монако» ожидают масштабные перемены после непопадания в еврокубки — Молина

Этим летом в «Монако» грядут масштабные перемены из‑за непопадания в Лигу чемпионов УЕФА и, вероятно, в Лигу Европы. Руководство намерено внести серьёзные изменения, однако ситуация остаётся крайне неопределённой: спортивный директор Тьяго Скуру подвергается критике, цены на игроков падают, а клубу также предстоит сократить зарплатный фонд. Об этом сообщает журналист Ромен Молина, работающий с BBC и The New York Times, в социальной сети Х.

После 33 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Команда заработала 54 очка. До пятого места, позволяющего участвовать в Лиге Европы, — пять очков. В последнем туре Лиги 1 монегаски сыграют на выезде со «Страсбургом» 17 мая.