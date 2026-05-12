«Краснодар» виноват сам». Казанский — о поражении команды от «Динамо»

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (2:1).

«Ватерлоо» «Краснодара».

Футбол на стадионе «Динамо» был весь из каких-то хаотичных передвижений сделан. Как ремейк вчерашней чемпионской игры в Лондоне. Где качеством и не пахнет. А только чистый нерв.

В таком результате — космизм судьбы. Как будто за те мгновения, когда «Динамо» было в шаге от чемпионства, а «Краснодар» упёрся всеми рогами своих «быков» в тот самый матч, пришла расплата. В разном облике — в офсайде Кривцова, в карамболе защитников «Динамо» в своей штрафной. Главное, в ноге Лунёва. Как спокойно он вёл глазами Боселли. Как долго и надменно держал руки внизу: «Давай, бей…»

«Краснодар» виноват сам. Всё было в его ногах и головах. Было видно, что они уверены в озарении, которое этой весной было с ними. И получили момент года с этим хоккейным выходом — как награду за веру в свой состав, в его качественное, а не количественное содержание. Но…

Лунёв и Сергеев вряд ли ещё забыли свои адреса в Питере. И своей старой и счастливой «прописке» сделали чемпионский подарок», — написал Казанский в телеграм-канале.