Роман Павлюченко назвал сильнейшего действующего российского форварда

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал сильнейшего российского форварда на данный момент.

«Если взять всех форвардов сегодня… Тюкавин перспективный, более менее. Для меня, наверное, Тюкавин из форвардов — номер один. Ворбьёв этот сезон проводит хороший. А так, в принципе, тяжело сказать. Комличенко… не тот от, которого я прям в восторге. Просто, в моё время были Кержаков, Сычёв, Погребняк. Мы бились за звание лучшего бомбардира каждый год. Конкуренция была мощнее и в сборной. Сейчас конечно…» — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.