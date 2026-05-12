Результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 11 мая, завершился 36-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 36-го тура АПЛ:

9 мая, суббота:

«Ливерпуль» – «Челси» — 1:1;

«Фулхэм» – «Борнмут» — 0:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Вулверхэптон» — 3:0;

«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед» — 0:0;

«Манчестер Сити» – «Брентфорд» — 3:0.

10 мая, воскресенье:

«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;

«Кристал Пэлас» – «Эвертон» — 2:2;

«Бёрнли» – «Астон Вилла» — 2:2;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Арсенал» — 0:1.

11 мая, понедельник:

«Тоттенхэм Хотспур» – «Лидс Юнайтед» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» с 79 очками после 36 матчей. На второй строчке с 74 очками после 35 игр располагается «Манчестер Сити», топ-3 с 65 очками замыкает «Манчестер Юнайтед».