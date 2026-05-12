Дембеле признан лучшим игроком сезона в Лиге 1. Француз лишь 9 раз вышел в старте «ПСЖ»

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) назвал лучшего игрока сезона-2025/2026 Лиги 1. Им стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Для француза это вторая награда подряд. В финальном голосовании текущего сезона Усман обошёл своих партнёров по «ПСЖ» — португальцев Витинью и Нуну Мендеша, а также английского вингера «Марселя» Мэйсона Гринвуда и представителя «Ланса» нападающего Флорьяна Товена.

Отметим, у Дембеле всего девять выходов в стартовом составе красно-синих в высшем французском дивизионе. В общей сложности в данном турнире он провёл 20 матчей (960 минут), в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Усман не вошёл даже в топ-7 лучших бомбардиров данного розыгрыша чемпионата.