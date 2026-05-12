Губерниев отреагировал на поражение «Краснодара» в матче с «Динамо» и назвал чемпиона РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России с «Динамо». По ходу матча голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва, что помогло его команде одержать победу со счётом 2:1.

«Я вот всегда думал, в честь кого назвали посёлок Лунёво? Рядом со Сходней… Теперь всё ясно! Эх, «Краснодар»… «Зенит», похоже, чемпион!», написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.