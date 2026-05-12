Тренер ЦСКА высказался о стычке между Торопом и Жоао Виктором во время матча с «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о стычке между голкипером клуба Владиславом Торопом с одноклубником Жоао Виктором по ходу матча с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. По ходу матча игроки высказали друг другу претензии. Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Такие моменты говорят о том, что футболисты неравнодушны, у них есть эмоции. В перерыве они пожали друг другу руки — всё, что было на поле, остаётся там же. Думаю, это был нормальный рабочий момент. Хуже, когда этого нет и игрокам все равно. А этот эпизод показывает обратное. Поэтому я даже рад, что в какой-то момент такая ситуация случилось. Это тоже дало нам определенный заряд в перерыве, чтобы в итоге перевернуть эту игру», — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

