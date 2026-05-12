Тренер ЦСКА высказался о стычке между Торопом и Жоао Виктором во время матча с «Пари НН»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о стычке между голкипером клуба Владиславом Торопом с одноклубником Жоао Виктором по ходу матча с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. По ходу матча игроки высказали друг другу претензии. Эпизод произошёл на 35-й минуте. Бразилец агрессивно обратился к вратарю и схватил его за горло. Футболистов разнял судья Андрей Прокопов.

«Такие моменты говорят о том, что футболисты неравнодушны, у них есть эмоции. В перерыве они пожали друг другу руки — всё, что было на поле, остаётся там же. Думаю, это был нормальный рабочий момент. Хуже, когда этого нет и игрокам все равно. А этот эпизод показывает обратное. Поэтому я даже рад, что в какой-то момент такая ситуация случилось. Это тоже дало нам определенный заряд в перерыве, чтобы в итоге перевернуть эту игру», — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.