Лунёв, Угальде и Фиров — в сборной 29-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 29-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — три футболиста. По два представителя у московского «Динамо» и «Ростова», по одному — у «Зенита», махачкалинского «Динамо», «Оренбурга» и ЦСКА. Тренером символической сборной мы выбрали Ильдара Ахметзянова («Оренбург»).

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо» Москва).

Защитники: Мохамед Аззи («Динамо» Махачкала), Кристофер Ву («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»).

Полузащитники: Максим Глушенков («Зенит»), Евгений Болотов («Оренбург»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Имран Фиров (ЦСКА).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Зенит», набравший 65 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 63 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 53 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).