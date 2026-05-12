Генич отреагировал на поражение «Краснодара» в игре с «Динамо», упомянув Сергеева и Лунёва
Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России с «Динамо». По ходу матча голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва, а форвард бело-голубых Иван Сергеев забил победный мяч в компенсированное ко второму тайму время, что помогло его команде взять три очка. Игра завершилась со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Окончен
2 : 1
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Сергеев и Лунёв снова сыграли за «Зенит» сегодня… Голливуд до такого не додумался. Жизнь — лучший драматург», — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.

Отметим, Сергеев выступал за сине-бело-голубых c 2022 по 2024 годы. Лунёв играл в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

