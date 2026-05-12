Тренер «Динамо» Жирков объяснил, почему Лунёв сыграл в старте в матче РПЛ с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, почему бело-голубые выпустили в стартовом составе на матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром» вратаря Андрея Лунёва. Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а голкипер совершил ряд ключевых спасений.

— После кубкового матча многие говорили, что Андрей Лунёв не вытянул команду в серии пенальти. Чем было продиктовано то, что его сегодня поставили в ворота?

— Андрей достойно сыграл в Краснодаре и вполне заслуженно сегодня вышел в основном составе. Насчёт пенальти, говорят, что это лотерея. К сожалению, не удалось ему отбить, хотя он был близок к этому, — приводит слова Жиркова официальный сайт московского «Динамо».

Всего в текущем сезоне в активе 34-летнего Лунёва 17 матчей, в которых он пропустил 20 мячей и сыграл в четырёх встречах «на ноль».