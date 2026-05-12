Тренер «Динамо» Жирков объяснил, почему Лунёв сыграл в старте в матче РПЛ с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, почему бело-голубые выпустили в стартовом составе на матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром» вратаря Андрея Лунёва. Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а голкипер совершил ряд ключевых спасений.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— После кубкового матча многие говорили, что Андрей Лунёв не вытянул команду в серии пенальти. Чем было продиктовано то, что его сегодня поставили в ворота?
— Андрей достойно сыграл в Краснодаре и вполне заслуженно сегодня вышел в основном составе. Насчёт пенальти, говорят, что это лотерея. К сожалению, не удалось ему отбить, хотя он был близок к этому, — приводит слова Жиркова официальный сайт московского «Динамо».

Всего в текущем сезоне в активе 34-летнего Лунёва 17 матчей, в которых он пропустил 20 мячей и сыграл в четырёх встречах «на ноль».

