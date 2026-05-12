Жирков раскрыл, почему забивший гол Тюкавин был заменён в игре «Динамо» с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, почему бело-голубые заменили форварда Константина Тюкавина и полузащитника Бителло по ходу матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром». Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а Тюкавин отметился голом.

— Прокомментируйте замены двух лучших игроков – Константина Тюкавина и Бителло?

— Тюкавин сам попросил замену, Глебов получил небольшое повреждение. Так что по заменам было всё хорошо, — приводит слова Жиркова официальный сайт московского «Динамо».

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.