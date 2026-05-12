Жирков раскрыл, почему забивший гол Тюкавин был заменён в игре «Динамо» с «Краснодаром»
Поделиться
Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал, почему бело-голубые заменили форварда Константина Тюкавина и полузащитника Бителло по ходу матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Краснодаром». Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1, а Тюкавин отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
— Прокомментируйте замены двух лучших игроков – Константина Тюкавина и Бителло?
— Тюкавин сам попросил замену, Глебов получил небольшое повреждение. Так что по заменам было всё хорошо, — приводит слова Жиркова официальный сайт московского «Динамо».
После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2026
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:19
-
03:10
-
02:56
-
02:53
-
02:35
-
02:30
-
02:23
-
02:13
-
01:43
-
01:34
-
01:19
-
01:16
-
00:54
-
00:50
-
00:44
-
00:36
-
00:27
-
00:19
-
00:10
-
00:07
-
00:01
- 11 мая 2026
-
23:57
-
23:56
-
23:54
-
23:48
-
23:45
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
23:18
-
23:15