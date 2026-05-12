Тренер ЦСКА рассказал, к чему команда не была готова в матче с «Пари НН»
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о заменах в матче 29-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

— У вас получились результативные замены. Не было ли желания сделать их раньше?
— Мы не руководствуемся эмоциями. У нас был холодный расчёт — мы понимали, какие и когда замены будем делать. Некоторые были спланированы, некоторые возникли по ходу игры. Делать их раньше я не видел смысла, потому что первый тайм мы играли неплохо, были подходы и моменты. Да, мы не были готовы к быстрой ответной атаке соперника и пропустили гол. Но в итоге замены позволили нам вырвать победу, так что думаю, что мы всё сделали правильно, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. В активе армейцев 48 очков в 29 встречах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных игр — три очка.

