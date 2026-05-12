Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о борьбе за чемпионство после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о борьбе своей команды за чемпионство после матча 29-го Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— У «Краснодара» остаются математические шансы на чемпионство.
— Будем верить в чудо, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). Таким образом, чтобы завоевать титул зелёно-чёрным необходимо в заключительном туре обыграть «Оренбург» и ждать поражения «Зенита» от «Ростова».

