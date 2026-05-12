Мурад Мусаев ответил, что не получилось у «Краснодара» в проигранном матче РПЛ с «Динамо»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об аспектах игры, которые не получились у зелёно-чёрных в матче 29-го Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Первый тайм был очень хороший в исполнении «Краснодара», но в начале второй половины игры пропустили гол. Как можете объяснить этот момент?
— Неправильно сыграли в эпизоде, потеряли игрока (Хуана Касереса), который сделал прострел, и в собственной штрафной тоже проиграли [борьбу].

— Если говорить о втором тайме в целом, что не получилось?
— Да всё получилось, были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счёта. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину. Кому можно предъявить претензии? Игроки отдали все силы, играем без ротации. Забей свои моменты, настроение было бы другим. Но это футбол, так бывает. Не наш день, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте.

