Мурад Мусаев ответил, что не получилось у «Краснодара» в проигранном матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об аспектах игры, которые не получились у зелёно-чёрных в матче 29-го Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (1:2).

— Первый тайм был очень хороший в исполнении «Краснодара», но в начале второй половины игры пропустили гол. Как можете объяснить этот момент?

— Неправильно сыграли в эпизоде, потеряли игрока (Хуана Касереса), который сделал прострел, и в собственной штрафной тоже проиграли [борьбу].

— Если говорить о втором тайме в целом, что не получилось?

— Да всё получилось, были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счёта. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину. Кому можно предъявить претензии? Игроки отдали все силы, играем без ротации. Забей свои моменты, настроение было бы другим. Но это футбол, так бывает. Не наш день, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте.