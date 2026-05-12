Лунёв – после матча с «Краснодаром»: может, «Зенит» не будет переносить юбилей на этот раз
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв после победы в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» пошутил над «Зенитом». По ходу матча голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва, что помогло его команде одержать победу в матче со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«Может быть, «Зенит» не будет переносить юбилей на этот раз. Ладно, это шутка», — сказал Андрей Лунёв в эфире «Матч ТВ».
После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.
