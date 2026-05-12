Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков высказался о поражении «Краснодара» в игре с «Динамо», упомянув Лунёва и «Зенит»

Кержаков высказался о поражении «Краснодара» в игре с «Динамо», упомянув Лунёва и «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о поражении «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России с «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Если «Зенит» не проиграет в Ростове, отдайте золотую медаль Лунёву!!!» — написал Кержаков на личной странице в телеграм-канале.

По ходу матча голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва, что помогло его команде взять три очка. Отметим, Лунёв играл в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы.

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). Чтобы завоевать титул зелёно-чёрным необходимо в заключительном туре обыграть «Оренбург» и ждать поражения «Зенита» от «Ростова».

Материалы по теме
Мурад Мусаев ответил, что не получилось у «Краснодара» в проигранном матче РПЛ с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android