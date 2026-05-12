Кержаков высказался о поражении «Краснодара» в игре с «Динамо», упомянув Лунёва и «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о поражении «Краснодара» в матче 29-го тура чемпионата России с «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:2.

«Если «Зенит» не проиграет в Ростове, отдайте золотую медаль Лунёву!!!» — написал Кержаков на личной странице в телеграм-канале.

По ходу матча голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв совершил два сейва, что помогло его команде взять три очка. Отметим, Лунёв играл в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы.

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Южане» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). Чтобы завоевать титул зелёно-чёрным необходимо в заключительном туре обыграть «Оренбург» и ждать поражения «Зенита» от «Ростова».