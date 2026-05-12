Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона — 2025/2026

В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона — 2025/2026
Комментарии

Испанский «Реал Овьедо» стал первым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Это стало возможным после того, как в матче 35-го тура чемпионата Испании шедшая на спасительной 17-й строчке в турнирной таблице «Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Журавски – 86'     1:1 Стуани – 90'    

«Овьедо» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 29 очков в 35 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места, где располагается «Жирона») составляет 10 очков за три тура до финиша.

Напомним, команда из Овьедо стала новичком Ла Лиги в текущем сезоне. «Синие» попали в высший испанский дивизион впервые с сезона-2000/2001.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android