В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона — 2025/2026

Испанский «Реал Овьедо» стал первым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Это стало возможным после того, как в матче 35-го тура чемпионата Испании шедшая на спасительной 17-й строчке в турнирной таблице «Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Овьедо» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 29 очков в 35 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места, где располагается «Жирона») составляет 10 очков за три тура до финиша.

Напомним, команда из Овьедо стала новичком Ла Лиги в текущем сезоне. «Синие» попали в высший испанский дивизион впервые с сезона-2000/2001.