Тренер «Спартака» объяснил, почему Жедсон начал матч с «Рубином» на скамейке запасных

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил, почему полузащитник Жедсон начал матч 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:1) на скамейке запасных. Жедсон вышел на поле на 65-й минуте матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Ву – 4'     2:0 Солари – 60'     2:1 Юкич – 90+3'    

«Ожидал этого вопроса. В последних тренировках Жедсон не мог работать полноценно. Приняли такое решение, чтобы распределить нагрузку между игроками», — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка. Казанский «Рубин» находится на седьмой строчке. У команды в активе 42 очка.

