Дик Адвокат вновь возглавит сборную Кюрасао перед ЧМ-2026. Рюттен уволен с поста — ESPN

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат вернётся на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу после того, как покинул его в феврале 2026 года по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, на возвращении наставника настаивали игроки сборной после неудачных товарищеских игр в марте этого года с Австралией (1:5) и Китаем (0:2), а также спонсоры сборной, которые оказывали финансовое давление на Федерацию футбола страны. Отмечается, Адвокат будет руководить национальной командой страны Карибского бассейна, которая в июне впервые в истории выступит на чемпионате мира по футболу. Ожидается, что сегодня, 12 мая, Федерация футбола Кюрасао проведёт пресс-конференцию, чтобы подтвердить возвращение нидерландца.

11 мая на официальном сайте организации было объявлено, что Фред Рюттен, занимавший эту должность с февраля 2026 года, был отправлен в отставку.

Сборная Кюрасао на мировом первенстве попала в одну группу с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Адвокат может стать самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. На данный момент ему 78 лет.

