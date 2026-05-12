Суперкомпьютер Opta спрогнозировал шансы команд в борьбе за выживание в РПЛ

Суперкомпьютер Opta Sports обновил прогноз, связанный с борющимися выживание в Мир Российской Премьер-Лиге командами.

По итогам 29 туров шансы «Крыльев Советов» (12-е место) занять 11-ю или 12-ю строчку, которая позволит самарцам не попасть в зону стыковых матчей, составляют 72,4%, у «Акрона», который на данный момент располагается на 13-й строчке, этот показатель равен 27,6%. «Крылья» и «Акрон» сыграют друг с другом в решающем 30-м туре РПЛ. Игра пройдёт в Самаре.

Кроме того, Opta сообщает, что махачкалинское «Динамо» (14-е место) с вероятностью 92,3% попадёт в стыковой раунд. Их шансы вылететь из РПЛ по итогам 30 туров составляют лишь 7,7%. Тогда как «Пари Нижний Новгород» должен покинуть высший дивизион РПЛ с вероятностью 92,3% (подняться на 14-ю строчку в зону стыков — 7,7%).

У «Сочи» нет шансов остаться в высшей лиге, но есть 29,6%-ный шанс занять итоговое предпоследнее, 15-е место.

В заключительном туре «Пари НН» в гостях сыграет с «Рубином», «Сочи» дома примет «Ахмат», а «Динамо» Мх сойдётся на своём поле со «Спартаком». Все матчи пройдут 17 мая.