«Это и произошло». Генич – о ключевом моменте «Краснодара» в проигранном матче с «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал о ключевом моменте матча 29-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо». Матч закончился победой столичного клуба со счётом 2:1.

«Это самая плохая история, когда ты в таком матче в первом тайме в целом контролируешь ситуацию, забиваешь такой нужный и важный гол со стандарта, уходишь на перерыв со счётом 1:0 и самое плохое – это пропустить сразу после перерыва. Это и произошло с «Краснодаром», — сказал Генич в эфире программы Коммент.Шоу.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.