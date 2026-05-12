Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это и произошло». Генич – о ключевом моменте «Краснодара» в проигранном матче с «Динамо»

«Это и произошло». Генич – о ключевом моменте «Краснодара» в проигранном матче с «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал о ключевом моменте матча 29-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо». Матч закончился победой столичного клуба со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Это самая плохая история, когда ты в таком матче в первом тайме в целом контролируешь ситуацию, забиваешь такой нужный и важный гол со стандарта, уходишь на перерыв со счётом 1:0 и самое плохое – это пропустить сразу после перерыва. Это и произошло с «Краснодаром», — сказал Генич в эфире программы Коммент.Шоу.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Материалы по теме
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Видео
Крах «Краснодара» в концовке почти «золотого» матча! «Динамо» вытащили экс-звёзды «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android